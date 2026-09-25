İran ABD'ye 'Hürmüz 7 gün içinde açılacak' diyerek o şartı koştu!

Washington-Tahran hattındaki belirsiz süreç devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik de sürüyor. Son olarak İran'dan yeni bir adım geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi New York'taki BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"7 GÜN İÇİNDE AÇILACAK"

Bakan Arakçi, ABD'ye bir teklif sunduklarını belirterek, "Belirli şartlar yerine getirilirse Hürmüz Boğazı 7 gün için açılacak ve görüşmeler yeniden başlayacak. Bu planı kabul ettikleri anda ertesi günden itibaren bu takvim başlayabilir ve 7 gün sonra boğaz açılacaktır" dedi. Arakçi, "ABD'den karşılamasını istediğimiz şartlar yeni bir şey değil, ABD Başkanı tarafından imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nda yer alanlardan farklı bir şey değil" ifadelerini kullandı.

ABD GERİ DÖNMEYECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

İslamabad Mutabakat Zaptı, ABD ve İran arasında Haziran ayında varılan ve Temmuz ayı başlarında çöken ateşkes anlaşması olarak biliniyor. Trump yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, Haziran ayındaki anlaşmanın şartlarına geri dönmeyeceğini belirtmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır