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İran ABD'ye 'Hürmüz 7 gün içinde açılacak' diyerek o şartı koştu!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sırasında İran cephesinden kritik bir hamle geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'ye bazı şartlar sunduklarını ve bunların karşılanması durumunda Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde açılabileceğini ifade etti.

İran ABD'ye 'Hürmüz 7 gün içinde açılacak' diyerek o şartı koştu!

Washington-Tahran hattındaki belirsiz süreç devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik de sürüyor. Son olarak İran'dan yeni bir adım geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi New York'taki BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran ABD ye Hürmüz 7 gün içinde açılacak diyerek o şartı koştu! 1

"7 GÜN İÇİNDE AÇILACAK"

Bakan Arakçi, ABD'ye bir teklif sunduklarını belirterek, "Belirli şartlar yerine getirilirse Hürmüz Boğazı 7 gün için açılacak ve görüşmeler yeniden başlayacak. Bu planı kabul ettikleri anda ertesi günden itibaren bu takvim başlayabilir ve 7 gün sonra boğaz açılacaktır" dedi. Arakçi, "ABD'den karşılamasını istediğimiz şartlar yeni bir şey değil, ABD Başkanı tarafından imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nda yer alanlardan farklı bir şey değil" ifadelerini kullandı.

İran ABD ye Hürmüz 7 gün içinde açılacak diyerek o şartı koştu! 2

ABD GERİ DÖNMEYECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

İslamabad Mutabakat Zaptı, ABD ve İran arasında Haziran ayında varılan ve Temmuz ayı başlarında çöken ateşkes anlaşması olarak biliniyor. Trump yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, Haziran ayındaki anlaşmanın şartlarına geri dönmeyeceğini belirtmişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd Hürmüz Boğazı
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