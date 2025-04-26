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Deprem sonrası eğitime ara verilmişti... İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu: İstanbul'da pazartesi ilk ders değişti

Yaşanan 6.2'lik deprem sonrasında eğitime ara verilen İstanbul'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü pazartesi günü yapılacak ilk dersin değiştiğini duyurdu. Deprem ve diğer afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul’daki tüm okullarda pazartesi günü ilk ders farklı işlenecek.

Deprem sonrası eğitime ara verilmişti... İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu: İstanbul'da pazartesi ilk ders değişti
Mustafa Fidan

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eğitime pazartesi günü yeniden başlayacak olan İstanbul'da ilk dersin değiştirildiği belirtildi. Öğrencilere afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatılacak, “çök–kapan–tutun” gibi temel uygulamalar gösterilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu eğitimle afet bilincini hem çocuklarda hem de ailelerde güçlendirmeyi hedefliyor.

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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin “Afet Farkındalık Eğitimi” olarak işlenmesine karar verdi. Eğitimde, öğrencilere deprem başta olmak üzere çeşitli afetler karşısında nasıl davranmaları gerektiği anlatılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, ders kapsamında “çök–kapan–tutun” hareketi uygulamalı olarak gösterilecek, afet ve acil durum çantasında bulunması gerekenler, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak.

EĞİTİMLER YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, afetlere karşı hazırlığın bir eğitim meselesi olduğuna dikkat çekti. Yentür, “Meydana gelebilecek afetlerle ilgili olarak en önemli hususun eğitim olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu farkındalık çalışmasıyla çocuklarımızın afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemleri öğrenmelerini sağlayacağız” dedi.

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Yentür, afet bilincinin yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmayacağını da belirtti. Yıl sonuna kadar tüm Okul Aile Birliği başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 16 saatlik ‘Afet Farkındalığı Eğitimi’ modülüne dahil edileceğini açıkladı. Bu programla ailelerin de afetlere karşı bilgilenmesi amaçlanıyor.

Yentür, afet anlarında eğitim camiası olarak güçlü bir dayanışma sergilemenin önemine vurgu yaparak, “Afet gibi olağanüstü durumlarda tek yürek olmayı başaran güçlü bir aile olduğumuzu unutmadan çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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