Deprem sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? Deprem sonrası yapılacaklar

Deprem gerçekleşmeden önce deprem sırasında ya da deprem meydana geldikten sonraki süreçte yapılacaklar konusunda bilinçli olmak hayati değer taşır. Teknolojik gelişmelerden de yararlanılarak geliştirilen uygulamalar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ya da benzeri kurumlarda verilen eğitimlerle deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılabileceği öğrenilerek süreci doğru bir şekilde yönetmek mümkün olabilmektedir.
Deprem sonrasında yapılması gerekenler nelerdir?
Çeşitli uygulamaları mobil cihazlara ya da cep telefonlarına indirerek depremden bir süre önce hissedilecek depremin bildirimi alınabilir. Deprem sırasında neler yapılacağı ise yine bu uygulamalar aracılığı ile öğrenilebilir. Yaşam alanı oluşturmak, önceden hazırlanmış deprem çantalarını yakın tutmak gibi önlemler depremden kaynaklı olacak hasarların ve kayıpların önüne geçmeye yardımcı olabilir. Bunlar dışında depremden sonraki süreçte yapılacak olanların da bilinmesi gerekir. Bina içinde ya da dışında olan kişiler için deprem sonrası yapılacaklardan bazıları şunlardır:
- Kişi önce kendi güvenliğinden emin olmalı, sonra çevresindekileri kontrol etmelidir.
- Deprem sonrası yangın çıkabileceği için ikinci bir afet söz konusu olabilir. Gaz kokusu olup olmadığı kontrol edilmeli, gaz vanaları kapatılmalıdır. Camlar ve kapılar açılmalı ve bina hemen terk edilmelidir.
- Acil durum çantası mutlaka yakınlarda olmalıdır.
- Önceden belirlenen ve e-Devlet üzerinden kontrol edilebilen acil durum toplanma alanlarına ulaşılmalıdır.
- Caddeler ve sokaklar acil yardım araçlarının müdahalelerine engel olunmaması için boş bırakılmalıdır.
- Televizyon ya da radyo gibi kitle iletişim araçlarından yapılan bilgilendirmeler ve uyarılar dikkatle dinlenmelidir.
- Büyük şiddette olan depremlerin ardından mutlaka artçılar geleceği için hazırlıklı olunmalı ve deprem tamamen bitene dek hasarlı olan binalara giriş yapılmamalıdır.
- Açık alanda bulunuluyorsa çevredeki hasarlar kontrol edilmelidir.
- Hasarlı olan binalardan ve enerji nakleden hatlardan uzak durulmalıdır.
- Yardım çalışmalarına destek olunmalı, özel ilgi gereken kişilere yardım edilmelidir.
- Panik olmamak ve paniğe sebebiyet vermemek gerekir.
- Hareket kabiliyeti konusunda bir sınırlama söz konusuysa çıkabilmek için risk oluşturacak hareketlerden kaçınılmalıdır.
- Eğer bir yerde sıkışık kalındıysa mümkün olduğunca sakin kalarak kurtarma ekipleri gelene kadar hareketler kontrol altında tutulmalıdır.