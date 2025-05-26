Deprem sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? Deprem sonrası yapılacaklar

Deprem gerçekleşmeden önce deprem sırasında ya da deprem meydana geldikten sonraki süreçte yapılacaklar konusunda bilinçli olmak hayati değer taşır. Teknolojik gelişmelerden de yararlanılarak geliştirilen uygulamalar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ya da benzeri kurumlarda verilen eğitimlerle deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılabileceği öğrenilerek süreci doğru bir şekilde yönetmek mümkün olabilmektedir.

Deprem sonrasında yapılması gerekenler nelerdir?

Çeşitli uygulamaları mobil cihazlara ya da cep telefonlarına indirerek depremden bir süre önce hissedilecek depremin bildirimi alınabilir. Deprem sırasında neler yapılacağı ise yine bu uygulamalar aracılığı ile öğrenilebilir. Yaşam alanı oluşturmak, önceden hazırlanmış deprem çantalarını yakın tutmak gibi önlemler depremden kaynaklı olacak hasarların ve kayıpların önüne geçmeye yardımcı olabilir. Bunlar dışında depremden sonraki süreçte yapılacak olanların da bilinmesi gerekir. Bina içinde ya da dışında olan kişiler için deprem sonrası yapılacaklardan bazıları şunlardır: