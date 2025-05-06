Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın sağlık durumu nasıl? Beyin kanaması ve inme...

Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek'te beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdi.

10 GÜN ÖNCE KALBİNE STENT TAKILMIŞTI

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.