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Deprem uzmanı Naci Görür'den Kütahya'daki deprem sonrası kritik uyarı! Adres verdi, "Deprem gerilimi bu bölgeye yayılıyor" dedi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden sonra çok önemli uyarılarda bulundu.

Deprem uzmanı Naci Görür'den Kütahya'daki deprem sonrası kritik uyarı! Adres verdi, "Deprem gerilimi bu bölgeye yayılıyor" dedi
Mustafa Fidan

Türkiye deprem sarsıntıları ile tedirgin yaşamaya devam ediyor. Son zamanlarda Anadolu levhasında yaşanan sarsıntılar vatandaşları deprem bilimcilerin yorumlarına sevk ediyor. Prof. Dr. Naci Görür Kütahya'da meydana gelen 4.5 büyüklüğünde depremin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü paniğe sevk etti. AFAD verilerine göre 4.5 olarak kaydedilen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN UYARI

Art arda depremlerin meydana geldiği Kütahya hakkında ünlü bilim insanı Prof. Dr. Naci Görür kritik br uyarı yaptı. Resmi X hesabından paylaşım yapan Görür şu ifadeleri kullandı:

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

"Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır"

10 Haziran 2025
10 Haziran 2025

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deprem Prof. Dr. Naci Görür deprem afad
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