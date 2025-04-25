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Depremden korunmak için okunacak dua: Zilzal Suresi nedir, nasıl okunur? Deprem öncesinde ve sonrasında okunacak dualar...

İstanbul Silivri’de yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Deprem anında ve sonrasında okunması tavsiye edilen Zilzal Suresi ile deprem duası, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Kur’an-ı Kerim’in 99. suresi olan Zilzal Suresi, adını “zelzele” anlamından alarak depremin şiddetli sarsıntılarını tasvir ederken, manevi bir huzur kaynağı oluyor. Deprem anında ve sonrasında okunması önerilen Zilzal suresi nedir, nasıl okunur?

Depremden korunmak için okunacak dua: Zilzal Suresi nedir, nasıl okunur? Deprem öncesinde ve sonrasında okunacak dualar...
Sedef Karatay

Zilzal suresi son yaşanan depremden sonra oldukça araştırılıyor. İstanbul Silivri’de yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Deprem anında okunması tavsiye edilen dualar ve sureler arasında, Kur’an-ı Kerim’in 99. suresi olan Zilzal Suresi öne çıkıyor. Adını “zelzele” anlamındaki “zilzal” kelimesinden alıyor.

ZİLZAL SURESİ NEDİR, NEDEN OKUNUR?

Zilzal Suresi, Allah’ın (C.C) kitabı Kur’an-ı Kerim’in 99. suresidir ve “deprem” anlamına gelen “zilzal” kelimesinden ismini alır. Deprem anında ve sonrasında okunması tavsiye edilen bu sure, yerin sarsıntısını ve ahiret gününde insanların hesap için dirilişini tasvir eder. Deprem gibi doğal afetlerde manevi bir sığınak arayanlar için, Zilzal Suresi’ni okuyarak Allah’tan koruma ve rahmet dileyebilirsiniz.

ZİLZAL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Euzü besmele çekilir,

  • İza zülziletil erdu zilzaleha
  • Ve ahracetilerdu eskaleha
  • Ve kalel insanü ma leha
  • Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
  • Bienne rabbeke evha leha
  • Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
  • Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
  • Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah
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ZİLZAL SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

  • Yer büyüklüğüne uygun o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığı,
  • Yer bütün ağırlıklarını; ölülerini, hazinelerini fırlatıp dışarı çıkardığı,
  • Ve insan şaşkın şaşkın: “Ne oluyor buna?” dediği zaman!
  • İşte o gün yer, üstünde olan biten bütün haberlerini anlatır:
  • Çünkü Rabbin ona böyle yapmasını emretmiştir.
  • O gün insanlar, yaptıkları işlerin kendilerine gösterilmesi için kabirlerinden çıkıp hesap yerine bölük bölük gelirler.
  • Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik yapmışsa, onu görür.
  • Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa, onu görür.
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deprem dua
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