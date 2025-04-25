Depremden korunmak için okunacak dua: Zilzal Suresi nedir, nasıl okunur? Deprem öncesinde ve sonrasında okunacak dualar...

Zilzal suresi son yaşanan depremden sonra oldukça araştırılıyor. İstanbul Silivri’de yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Deprem anında okunması tavsiye edilen dualar ve sureler arasında, Kur’an-ı Kerim’in 99. suresi olan Zilzal Suresi öne çıkıyor. Adını “zelzele” anlamındaki “zilzal” kelimesinden alıyor.

ZİLZAL SURESİ NEDİR, NEDEN OKUNUR?

Zilzal Suresi, Allah’ın (C.C) kitabı Kur’an-ı Kerim’in 99. suresidir ve “deprem” anlamına gelen “zilzal” kelimesinden ismini alır. Deprem anında ve sonrasında okunması tavsiye edilen bu sure, yerin sarsıntısını ve ahiret gününde insanların hesap için dirilişini tasvir eder. Deprem gibi doğal afetlerde manevi bir sığınak arayanlar için, Zilzal Suresi’ni okuyarak Allah’tan koruma ve rahmet dileyebilirsiniz.

ZİLZAL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Euzü besmele çekilir,

İza zülziletil erdu zilzaleha

Ve ahracetilerdu eskaleha

Ve kalel insanü ma leha

Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

Bienne rabbeke evha leha

Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

ZİLZAL SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,