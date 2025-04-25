Peygamberimizin (SAV) deprem duası nedir? Depremde hangi dualar okunmalıdır? Diyanetin önerdiği deprem duası...

Deprem duası, özellikle Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası oldukça merak ediliyor. Deprem duası ve Peygamberimiz afetler karşısında hangi duayı okurdu çok araştırılıyor.
Deprem duası, deprem sırasında ve sonrasında okunarak Allah’tan koruma ve yardım istenen bir ibadet. Her Müslümanın ezberinde olması gereken bu dua, Türkçe ve Arapça olarak okunabiliyor.
"Allah'ım! Bizi bu depremden ve diğer tüm afetlerden koru. Bize sağlık, afiyet ve mutluluk ver. Bizi affet ve merhamet et. Amin"
"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."
Anlamı: "Allah’ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru."
Kur’an-ı Kerim’in 99. suresi olan Zilzal Suresi, deprem anında okunması tavsiye edilen surelerden biridir. Adını “zelzele” anlamındaki “zilzal” kelimesinden alan bu sure, depremin şiddetli sarsıntılarını ifade eder.
Peygamber Efendimiz’in (SAV) deprem ve afetlere karşı okuduğu dua da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor.
Peygamberimizin afetlere karşı okuduğu dua: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali"
Anlamı: "Allah’ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah’a havale ediyor, O’nun yüce himayesine bırakıyorum."
Diyanet deprem duası: "Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai. Allahın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez."
Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor."
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