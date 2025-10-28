HABER

Depreme itfaiye merdiveninde yakalandılar

İzmir’in Tire ilçesinde mahsur kalan çocuğu kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri, 6.1 büyüklüğündeki depreme vinç üzerindeyken yakalandı. O anlarda yaşanan panik ise kameraya yansıdı.

Depreme itfaiye merdiveninde yakalandılar

Tire ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda evde yanlışlıkla üzerine kapı kilitlenen bir çocuğun yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdiven aracıyla ikinci kattaki daireye ulaşmaya çalıştığı sırada, saat 22.48’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İzmir’den de şiddetli şekilde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem hissedildi.
Sarsıntı sırasında vinçte bulunan itfaiye görevlileri büyük panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar da korku içinde kaçıştı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vinçteki itfaiye erlerinin sarsıntı sırasında dengeyi korumaya çalıştığı ve aşağıda bulunan vatandaşların panikle bağırdığı anlar yer aldı.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İzmir
