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Depremler turizmi de vurdu! Yunanistan'dan kaçan Türkiye'ye geliyor

15.03.2025 15:32
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Ege'deki Yunan adalarında meydana gelen ve bir süre devam eden sismik hareketlilik bölgedeki turizm faaliyetlerini vurdu. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Santorini Adası da bu olumsuz durumdan nasibini aldı. Yunanistan tarafındaki otel rezervasyonları şimdiden iptal edilmeye başlarken, turistler tercihlerini Türkiye ve Mısır'dan yana kullanıyor. Bu sene Ege ve Akdeniz'deki tatil beldelerinde ekstra yoğunluk oluşması kaçınılmaz gözüküyor.

Depremler turizmi de vurdu! Yunanistan'dan kaçan Türkiye'ye geliyor

Başta Santorini olmak üzere Ege Denizi'ndeki adaları etkileyen deprem fırtınası, tatil için bölgeyi düşünen turistlerin rotasını Türkiye'ye çevirdi. Meydana gelen deprem fırtınası nedeniyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Santorini ve Yamurgi gibi adalarda günlük yaşam olumsuz etkilendi.

AA-20250315-37345217-37345205-TURISTLER_EGE_ADALARINDAKI_SISMIK_HAREKETLILIK_NEDENIYLE_TURKIYEYE_YONELDI

DÜMEN TÜRKİYE'YE KIRILIYOR

Ana geçim kaynağı turizm olan bu adalarda erken rezervasyon iptalleri, turizmde rotayı Türkiye'ye çevirdi. Yunan hükümetinin turizm sektörünün bu süreçten en az zararla çıkması için yürüttüğü çalışmalar, Türkiye'nin bu yaz adalardaki turisti kendine çekeceği düşüncesini destekler nitelikte.

AA-20250315-37345217-37345206-TURISTLER_EGE_ADALARINDAKI_SISMIK_HAREKETLILIK_NEDENIYLE_TURKIYEYE_YONELDI

Adalarda tatil yapmayı düşünen turistler, son dönemdeki sarsıntılar nedeniyle rezervasyonlarını iptal ederek yakın noktalardan biri olan Türkiye'ye yöneliyor. Bu talep Türkiye'nin tatil merkezlerindeki erken rezervasyona yansıdı.

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ETKİLERİ BODRUM VE MUĞLA TARAFINDA GÖRÜLÜYOR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine, bir süredir sismik hareketliliğin yaşandığı Ege Denizi'ndeki adaların önemli sayıda turist ağırladığını söyledi. Türkiye'nin şu anda bir turizm fırsatı içerisinde olduğunun altını çizen İşler, "Elbette böyle afetlerin olmasını istemeyiz ama başta Santorini olmak üzere depremin yarattığı korku ve insanların bu sene rezervasyonlarını oraya yapmama veya iptal etme eğilimi devam ediyor. Aynı deniz ve güneşi kullandığımız iki ülke olarak rezervasyonların daha çok Bodrum ve Muğla bölgesine kaydığını görüyoruz." dedi.

İşler, Çeşme'nin yeni destinasyon noktası olarak iyi göründüğünü ve fuarlarda İzmir'i en iyi şekilde tanıtarak daha fazla turisti çekilebileceğini dile getirdi.

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ERKEN REZERVASYONLAR ARTIYOR

Turizmciler olarak tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini anlatan İşler, "Şu anda adalardan kaçanların Mısır'a ve yeni destinasyon noktası Antalya, Fethiye, Marmaris ile Bodrum'a kaydını görüyoruz. Daha önce Türkiye'ye gelmeyen bu yeni turist profilinin, hedef kitlemizde olması bizim için şans. Bu şansı üstün hizmet kalitesi ve uygun fiyatla lehimize çevirebiliriz. Yeni bir pazar, yeni bir müşteri portföyü ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

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Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge ise Yunan turizminin özellikle adaların erken rezervasyon sorunu yaşadığını vurguladı.

Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin Türkiye'de erken rezervasyonda artışa neden olduğunu bildiren Belge, şöyle konuştu:

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"Erken rezervasyondaki artış turistlerin Yunanistan'dan bize doğru kaydığını gösteriyor. Tabii ki doğal afetin hiçbir zaman hiçbir ülkede olmasını istemeyiz ama bunun bu tarafa doğru kayacağı belliydi ve hareketliliği görüyoruz. Çeşme'de deniz, kum, güneş, tarih, festivaller, gastronomi gibi her şey var. Yani geçen yıl sezon ortasında pahalı algısı oluşturup, adalarla bizi karşılaştıranlar bugün doğru olmadığını çok iyi gördü. Bu algı yavaş yavaş kayboldu. Bu sene ve önümüzdeki sene, 2023 ve 2024'e hiç benzemeyecek. Bizim 2019 yılı ile öncesini yakalamak, geçmek hedefimiz var ve yakalayacağız. Bu yıl Çeşme için güzel yıl olacak."

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Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum Yunanistan Turizm ege
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