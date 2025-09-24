HABER

Depremlerin durmadığı Sındırgı’da vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.27’de merkez üssü Sındırgı olan depremin büyüklüğü 4,5 olarak kaydedildi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, başta Balıkesir merkez olmak üzere Manisa ve İzmir’in bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Depremin ardından vatandaşlar panikle evlerinden çıkarak sokaklara akın etti. Birçok vatandaş, artçı sarsıntıların sürmesi nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi. Park ve açık alanlarda yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşların ise araçlarında sabahladığı görüldü.
Sındırgı’da yaşayan Mehmet Çelik, "Sarsıntıyla birlikte hemen uyandık. Dışarıya çıktık, eve girmeye korkuyoruz. Depremler hiç durmuyor" dedi. Mustafa Kocabaş ise dükkânda çalışırken depreme yakalandığını, 5’in üzerinde hissettiğini belirtti.
Gece boyunca ilçedeki park ve meydanlarda bekleyen vatandaşların yanı sıra çadırlarda kalmaya devam eden vatandaşlar görüldü. Bazı vatandaşlar araçlarının içinde sabahladı.
Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması gerektiği belirtildi. AFAD ve ilgili kurumların saha tarama ve risk analizi çalışmaları devam ediyor.

