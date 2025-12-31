Adana’da depremde evleri yıkılan depremzedeler, yeni yıla yeni evlerinde giriyor. Depremzede Elif Toyguş, çok duygusal bir süreç yaşadı. Evden çorapsız indiler. Ancak şimdi kafalarını sokacak bir yuvaları oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler, yüz binlerce vatandaşı etkiledi. Devlet, TOKİ aracılığıyla deprem konutları inşa etti. Bugüne kadar 455 bin konut, hak sahiplerine teslim edildi. Depremzedeler, yeni yıla yeni evlerinde girecek.

Elif Toyguş, 71 yaşında. 6 Şubat’taki depremler, Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı’nı yıktı. Şimdi, Karahan Mahallesi’ndeki TOKİ binalarındaki dairede yaşıyor.

Toyguş, devletin yaptığı konutlar için teşekkür etti. Çok güzel evler yapılmış. Torunlarıyla birlikte burada kalıyor. Zorlu bir süreçten geçtik. Devletimiz, bizlere sahip çıktı ve bu destek çok değerlidir.

Yeni yıla yeni evlerinde girecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese dua ediyor.

Kaynak: İHA