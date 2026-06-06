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Dere suları yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından dere sularının yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Dere suları yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre olay, Tirebolu ilçesine bağlı Halaçlı Köyü Göbekli Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından dere yatağındaki su seviyesi kısa sürede yükseldi. Dere sularının çevreyle bağlantıyı kesmesi nedeniyle Sevim İ. (55) ile İbrahim İ. (55) evlerinde mahsur kaldı.

Dere suları yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı 1

DERE SULARI YÜKSELDİ 2 KİŞİ MAHSUR KALDI

Durumu fark eden yakınları ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Olay yerine 2 kurtarma aracı, 1 bot ve 5 arama kurtarma teknisyeninden oluşan ekiplerin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yükselen dere sularına rağmen yürüttükleri titiz çalışma sonucu bot yardımıyla mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Sevim İ. ve İbrahim İ., güvenli şekilde bulundukları yerden tahliye edilerek kurtarıldı.

Dere suları yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı 2

Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, AFAD ekipleri operasyonun tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Giresun deniz mahsur
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