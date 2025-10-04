HABER

Derebucak’ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Derebucak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Antalya Kara yolu Derebucak şehir merkezine 2 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. yönetimindeki otomobil kara yolunda seyir halinde iken Bozlar çeşmesi mevkiinde T.Ç. yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar kaldırıldıkları Derebucak ve Beyşehir Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

