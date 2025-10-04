Derebucak’ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Beyşehir Antalya Kara yolu Derebucak şehir merkezine 2 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. yönetimindeki otomobil kara yolunda seyir halinde iken Bozlar çeşmesi mevkiinde T.Ç. yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar kaldırıldıkları Derebucak ve Beyşehir Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır