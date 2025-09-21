HABER

Deri hastalıklarını teşhis ediyor: Üniversite öğrencilerinden yapay zeka destekli mobil çözüm!

Yapay zeka destekli mobil uygulama akne, sedef, egzama ve gül hastalığı gibi toplumda yaygın olarak görülen kanser dışı cilt rahatsızlıklarının erken teşhis sürecine teknolojik destek sağlıyor.

Deri hastalıklarını teşhis ediyor: Üniversite öğrencilerinden yapay zeka destekli mobil çözüm!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, son gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden 4. sınıf öğrencileri Sena Ürenlioğlu, Umut Boran Kaygün, Nisanur Oktar ve Efkan Demir'den oluşan 4 kişilik öğrenci ekibi tarafından geliştirilen "Deritanı: Erken Teşhiste Yapay Zeka Destekli Mobil Çözüm" mobil uygulaması akne, sedef, egzama ve gül hastalığı gibi toplumda yaygın olarak görülen kanser dışı cilt rahatsızlıklarının erken teşhis sürecine teknolojik destek sağlıyor.

Uygulama, kullanıcıların mobil cihazları aracılığıyla ciltlerindeki lezyonların fotoğraflarını sisteme yüklemesine olanak tanıyor ve yüklenen bu görseller, eğitilmiş derin öğrenme algoritmaları tarafından analiz edilerek potansiyel risklere dair bir ön değerlendirme sonucu sunuyor.

"AMACIMIZ DOĞRU ŞEKİLDE YANIT ALMALARINI SAĞLAMAK"

AA muhabirine TEKNOFEST'te açıklamada bulunan Sena Ürenlioğlu Deritanı projesini 1,5 yıldır geliştirmekte olduklarını ve yapay zekayı kullanarak hayata geçirdikleri bu mobil uygulamanın 4 cilt hastalığını fotoğraflardan analiz edebildiğini söyledi.

Ürenlioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu yapma amacımız dermatolojik erişime kısıtlı olan ya da çok yoğun oldukları için dermatolojiye gitme imkanı olmayan insanların hızlı ve doğru şekilde bir sorunlarına yanıt almalarını sağlamak için bu uygulamayı gerçekleştirdik. Ancak bu sadece ön tanı. Doktora gidilene kadar en azından kişinin ne hastalığı olduğunu öğrenmesi amacıyla yapılmış bir proje. Bizi yurt dışındaki bu tür benzer uygulamalardan ayıran en önemli fark onlar internette olan bütün verileri alıyorken biz ise veri setimizi üretirken sadece medikal verileri yani hastalığa ilişkin verileri kullandığımız için yanlış bir hastalığa dair ön tanı verilmemekte."

Proje danışmanları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden Doç. Dr. Volkan Kaya'ya teşekkürlerini ileten Ürenlioğlu, uygulamanın prototip aşamasında olduğunu ve yakın zamanda piyasaya sürerek herkese ulaşabilmesini istediklerini söyledi.

"TÜRK MÜHENDİSLERİN BUNLARI YAPABİLİYOR OLMASI İNSANLARI ÇOK MUTLU ETTİ"

Ürenlioğlu, TEKNOFEST'te yer almanın büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayarak, "Gelirken aslında çok tedirgin geldik, 'nasıl geçecek, ne yapacağız' diye. Aslında çok da yorulduk ama bu yorgunluk gerçekten insanı çok motive ediyor. Burada olmak çok güzel bir deneyimdi. Bize bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

TEKNOFEST süresince stantlarını gezen gençlerin kendilerine uygulamanın yayında olup olmadığını sorduklarını anlatan Ürenlioğlu, "Onlardan çok olumlu dönüşler aldık. Bu da bizi çok motive etti. Bunun da daha çok çalışmamıza imkan sağlayacağını düşünüyoruz. Türk mühendislerin bunları yapabiliyor olması insanları çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Ürenlioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben ekibime ve hocama çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bizi destekleyen ve buranın olmasını sağlayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz, bu imkanı bize sağladıkları için. Mutluyuz ve daha böyle devam etmeyi düşünüyoruz." (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

