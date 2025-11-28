HABER

'Deterjanlı çiğ köfte' skandalı: Çiğköfteciye ağır ceza kesildi!

Kahramanmaraş’ta bir çiğ köfte dükkanında, gıda ile temasa uygun olmayan deterjan kabı içinde sos kullanıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeyi denetledi ve para cezası keserek iş yerini kapattı. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çiğ köftenin üzerine deterjan kabı içindeki sosu döken esnafa para cezası uygulanarak iş yeri kapatıldı. Kapatılan baraka benzeri bir yapıdan oluşan iş yeri ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde faaliyet gösteren baraka tipli seyyar çiğköfte dükkanında meydana geldi.

‘DETERJAN KABINDA SOS'

Sosyal medyada ‘Deterjan kabında sos' görüntülerinin dikkat çekmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeye denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı belirlendi.

250 BİN LİRA PARA CEZASI

Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı.

Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı.

Konula ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.

