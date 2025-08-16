HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dev bir enkaza dönüşmüş! İsrail'in Gazze'de yaptığı yıkım havadan görüntülendi

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye havadan, karadan ve denizden saldırmaya devam ediyor. Gazze'ye abluka da uygulayan İsrail'in yaptığı yıkım TRT Haber tarafından havadan görüntülendi. Mahallelerin moloz yığınına döndüğünü gösteren görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Dev bir enkaza dönüşmüş! İsrail'in Gazze'de yaptığı yıkım havadan görüntülendi

İsrail, 22 aydır Gazze'de havadan, karadan ve denizden katliam yapıyor. Yaklaşık 62 bin Filistinlinin katledildiği Gazze, dev bir enkaza dönüşmüş durumda.

Dev bir enkaza dönüşmüş! İsrail in Gazze de yaptığı yıkım havadan görüntülendi 1

Taş üstünde taş kalmayan Gazze'deki yıkımı, TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir anlattı, kameraman Osman Eken havadan görüntüledi.

Görüntülerde Gazze'nin büyük bir moloz yığınına dönüştüğü görüldü.

Dev bir enkaza dönüşmüş! İsrail in Gazze de yaptığı yıkım havadan görüntülendi 2

61 BİN 776 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİLER

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 251 Filistinli yaşamını yitirdi, 42 bin 865 kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 1881 kişi katledildi, 13 bin 863 kişi yaralandı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 106'sı çocuk olmak üzere 239'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 61 bin 776'ya, yaralıların sayısı 154 bin 906'ya ulaştı.

Dev bir enkaza dönüşmüş! İsrail in Gazze de yaptığı yıkım havadan görüntülendi 3

GAZZE'DE İNSANİ FELAKET

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Dev bir enkaza dönüşmüş! İsrail in Gazze de yaptığı yıkım havadan görüntülendi 4

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

Dev bir enkaza dönüşmüş! İsrail in Gazze de yaptığı yıkım havadan görüntülendi 5

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havada korku dolu anlar! İp düğümlendi, facianın eşiğinden dönüldüHavada korku dolu anlar! İp düğümlendi, facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul'da şiddetli rüzgar alarmı! Gülhane Parkı kapatıldıİstanbul'da şiddetli rüzgar alarmı! Gülhane Parkı kapatıldı

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

CHP'den AK Parti'ye geçti, ilk icraatı bu oldu!

CHP'den AK Parti'ye geçti, ilk icraatı bu oldu!

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

G.Saray Ederson'a ilk resmi teklifi yaptı! M. City'den anında yanıt geldi

G.Saray Ederson'a ilk resmi teklifi yaptı! M. City'den anında yanıt geldi

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

Meteoroloji 13 il için alarm verdi! Rüzgar hızı 80 km'ye çıkacak

Meteoroloji 13 il için alarm verdi! Rüzgar hızı 80 km'ye çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.