Dev dalgalardan korumak için devasa betonlar kullanılacak

Trabzon’un önemli balıkçı limanlarından Faroz Limanı’nın dev dalgalardan etkilenmemesi için limanın deniz tarafına döşenecek olan dev betonların imalatına başlandı.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Trabzon Faroz Balıkçı Limanı’nda dev dalgaların mendirekleri aşarak limana ulaşması sonucu çok sayıdaki küçük balıkçı teknesi zarar görürken, binlerce lira değerindeki ağlar zarar görmüştü.

Dalgaların limana ulaşması sonucu 5 balıkçı teknesi de suya gömülmüştü. Yaşanan olumsuzlukların ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı harekete geçerek Faroz limanını dev dalgalara karşı güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Limanın arka kısmına her biri tonlarca ağırlıkta dev beton bloklar yerleştirileceği belirtilirken, çalışmaların yaklaşık 2 yıl süreceği öğrenildi.

(İHA)