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Dev yatırımlara yakın takip: Samsun protokolü sahada

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, beraberindeki heyetle Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) devam eden ve planlanan yatırımları yerinde inceledi

Dev yatırımlara yakın takip: Samsun protokolü sahada

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, beraberindeki heyetle Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) devam eden ve planlanan yatırımları yerinde inceledi.

Vali Orhan Tavlı, Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Havza ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Havza OSB’deki incelemelerde heyete, bölgede devam eden ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında yetkililer tarafından bilgi verildi. Heyet, inşaat çalışmaları süren savunma sanayisi yatırımını ve Rulo Park TEİAŞ trafo projesini ziyaret ederek sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Projelerin mevcut durumu ve ilerleyişi hakkında firma yetkililerinden bilgi alan heyet, planlanan yatırımları da değerlendirdi. Ziyarette, Havza OSB’nin gelişimi, ilçenin sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve bölgeye yeni yatırımların kazandırılması konuları ele alındı.

Yatırımların tamamlanmasıyla Havza’nın üretim kapasitesinin artırılması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Özellikle savunma sanayisi alanındaki yatırımların ilçenin sanayi gelişimine önemli katkı sunması bekleniyor.

Programa Havza Kaymakamı Samet Serin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ve Havza OSB Müdürü Emre Kadiroğlu da katıldı.

Dev yatırımlara yakın takip: Samsun protokolü sahada 1

Dev yatırımlara yakın takip: Samsun protokolü sahada 2

Dev yatırımlara yakın takip: Samsun protokolü sahada 3

Dev yatırımlara yakın takip: Samsun protokolü sahada 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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