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DEVA Partisi'nden istifa eden Seda Kaya Ösen'in CHP’ye katılacağı iddia edildi

Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) istifa eden bağımsız milletvekili Seda Kaya Ösen CHP’ye katılacağı iddia edildi. CHP'ye geçecek olan Ösen'in parti rozetinin salı günü CHP grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takılacağı aktarıldı.

DEVA Partisi'nden istifa eden Seda Kaya Ösen'in CHP’ye katılacağı iddia edildi
Mustafa Fidan

Siyaset kulislerindeki Seda Kaya Ösen iddiası gündem oldu. DEVA Partisi'nden istifa eden bağımsız milletvekili Seda Kaya Ösen'in salı günü Cumhuriyetçi Halk Partisi grup toplantısına katılarak partiye geçiş yapacağı iddia edildi. Ösen'in rozetini Salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

DEVA Partisi’nden geçtiğimiz aylarda istifa ederek bağımsız kalan ve bir süredir CHP’ye geçeceği söylenen Seda Kaya Ösen'in durumu netleşti. Alınan bilgilere göre, İzmir milletvekili Ösen’in CHP’ye geçişine parti yönetimi tarafından onay verildi.

GRUP TOPLANTISINDA ROZET TAKACAK

Haftaya CHP’ye geçişini resmileştirecek olan Ösen, Salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in elinden rozetini takacağı ifade edildi.

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2023 genel seçimlerinde DEVA Partisi listesinden İzmir milletvekili seçilen Ösen, parti içi anlaşmazlıklar nedeniyle kısa süre önce partisinden istifa etmişti.

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CHP'NİN HEM MECLİS'TE HEM DE İZMİR'DE MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTACAK

Seda Kaya Ösen’in katılımıyla birlikte CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı da 135 çıkarken İzmir deki milletvekili sayısı 13’e çıkmış olacak.

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Milletvekili Ösen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım. Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir CHP DEVA Partisi
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