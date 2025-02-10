Deve ticareti anlaşmazlığı cinayetle bitti: Deve güreşi öncesi gittiği eğlenceden dönemedi! Husumetlisi kilometrelerce yol tepip öldürmüş

Dün Ezine'de deve güreşleri organizasyonu gerçekleşecekti. Devecilik yapan Kerim Özdemir de ilçedeydi. Organizasyondan bir gün önce, saat 23.00 sıralarında öldürüldü.
Dün gerçekleştirilmesi planlanan deve güreşleri öncesi arkadaşları ile düzenlenen eğlenceye katılan Kerim Özdemir, gelen telefon ile arkadaşlarının yanından ayrıldı.
Kendisinden haber alamayan arkadaşları merak edip Özdemir’i aramaya çıktı. Kerim Özdemir, arkadaşları tarafından kanlar içinde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma, Özdemir'in, Ayvacık ilçesinden gelen, başka bir deveci Y.C.Ö. tarafından, çıkan tartışmada öldürüldüğünü belirledi. Y.C.Ö., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Kavganın Kerim Özdemir ve Y.C.Ö.'nün arasında deve ticaretinden kalan alacak meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.
İlçede dün yapılması planlanan deve güreşleri iptal edildi.
(DHA)
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