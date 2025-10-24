HABER


Devlet arşivi nedir, hangi belgeler saklanır?

Dünya genelinde kurumların, tüzel ve özel kişilerin faaliyetleri sonucunda meydana gelen hukuki, idari, tanıklık, kurumsal değerleri bulunan veya tekrar kullanılabilmek üzere üretilmiş olan her türden yazılı ve görsel bilgilerini sakladığı bazı alanlar bulunmaktadır.


Ferhan Petek

Belgelik ya da arşiv resmi ya da özel her türden belgenin belli bir sistem içinde düzenlenerek tutulması, saklanması olarak tanımlanır. Çeşitli belgelerin, özel önem arz eden her türden evrakın korunabilmesi ya da ileride bir zamanda gereksinim duyulduğu zaman arşive başvurulur.

Devlet arşivi nedir?

Kökeni eski Yunanca’ya dayanan ve daha sonra Latince diline geçmiş olan arşiv kelimesi, anlam bakımından resmi ya da özel kurumların ya da kişilerin işlerini yürütürlerken korunması gereken belgelerin düzenli olarak ve belli kurallar doğrultusunda saklandıkları yerdir.

Klasik arşivler ve modern arşivler olmak üzere iki farklı türde arşivleme yapılabilir. Modern arşivler hastaneler, televizyonlar, iş dünyasında yer alan firmalar gibi kuruluşların ürettikleri her türden belgelerin ve bilgilerin tutulduğu yerdir. Osmanlı arşivi gibi eski yazı ile yazılmış olan belgeler ise klasik arşivler olarak adlandırılır.

Tarihçesi çok eski milletlere dayanan arşivleme sistemi, Eski Mısır ve Roma’da da birçok devlet tarafından kullanılmıştır. Milattan önceye dayanan ve o dönemlerde tablet halinde olan belgeler uzman kişiler tarafından yapılan çalışmalar ile bulunmuştur. Bulunan arşivlerin önemli bir kısmı İstanbul ve Ankara arkeoloji müzelerinde sergilenmektedir.

Devlet arşivinde hangi belgeler saklanır?

Arşivler yalnızca belgeleri depolama amacı ile değil mevcut bilgiye daha hızlı bir şekilde erişebilmek, tarihsel verileri korumak gibi amaçlar için de kullanılmaktadır. Şirketler ve kurumlar iş süreçlerinin daha sağlıklı ve düzenli olarak yürütülebilmesi adına arşiv sistemlerine çok önem vermektedir. Günümüzde ilerleyen teknoloji ve genişleyen dijital dünya nedeni ile fiziksel arşivler dijital arşivlere çevrilmiştir ve çeşitli dijital saklama alanlarında belgeler arşivlenebilmektedir.

Devlet belgeleri devlet arşivleri başkanlığı tarafından takip edilir. Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olarak hizmet veren devlet arşivleri başkanlığı arşiv faaliyet ve hizmetlerini düzenlemek, kamuda belge yönetimini sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda çalışır. 1984 yılından bu yana hizmet veren kurum Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi, Dokümantasyon Daire Başkanlıklarını da kapsamaktadır. Arşivler şu amaçlarla tutulur ve kullanılır:

  • Önemli kabul edilen bilgilerin korunabilmesi
  • Gereksinim duyulduğunda eski bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesi
  • Önemli belgelerin güvende tutulması
  • Bilgiler içeren belgelerin depolanması
  • Kurumlarda iş süreçlerinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi
