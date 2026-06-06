Devlet Bahçeli'den Rahmi Koç açıklaması! "Soruşturma başlatılması yanlıştır"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışındaki sözlerine ilişkin resen soruşturma başlatmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur." ifadesini kullanmıştı.

RAHMİ KOÇ: "HERHANGİ BİR KİMLİĞİ HEDEF ALMA NİYETİ TAŞIMADIM"

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA: "SORUŞTURMA BAŞLATILMASI YANLIŞTIR"

Konuyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında "Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyet'imizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir. Tam da 100'üncü kuruluş yıl dönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi.