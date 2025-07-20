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Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Kamu-Sen ile bir araya geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve sendika temsilcilerini ATO Congresium’da ağırladı. Görüşmenin ana gündeminde “Terörsüz Türkiye” hedefi yer aldı.

Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Kamu-Sen ile bir araya geldi
Mustafa Fidan

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yönetimi ve sendika temsilcileriyle ATO Congresium’da bir araya geldi.

Devlet Bahçeli den Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Kamu-Sen ile bir araya geldi 1

BAHÇELİ'DEN TERÖSÜZ TÜRKİYE DİPLOMASİSİ

Görüşmede, Türkiye’nin terörle mücadelesi ve toplumsal birlik konuları ele alındı. "Terörsüz Türkiye" hedefi üzerinde duruldu.

Buluşmaya ilişkin bilgilendirme MHP’nin resmî sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Toplantı sonunda karşılıklı dayanışma ve iş birliği mesajları verilirken toplu halde fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP sendika kamu
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