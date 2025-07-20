Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Kamu-Sen ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yönetimi ve sendika temsilcileriyle ATO Congresium’da bir araya geldi.

BAHÇELİ'DEN TERÖSÜZ TÜRKİYE DİPLOMASİSİ

Görüşmede, Türkiye’nin terörle mücadelesi ve toplumsal birlik konuları ele alındı. "Terörsüz Türkiye" hedefi üzerinde duruldu.

Buluşmaya ilişkin bilgilendirme MHP’nin resmî sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Toplantı sonunda karşılıklı dayanışma ve iş birliği mesajları verilirken toplu halde fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.