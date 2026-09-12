HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Devlet Bahçeli'nin "Öcalan’a özel villa" iddiası sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı, "Abdullah Öcalan'a İmralı'da ev yapıldı" açıklamasının yankıları sürerken, bir iddia da AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, "Devlet Beyin açıkladığı “bahçeli ev” dubleks bir villa. 250 metrekare kapalı alanı var." dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek is 'özel konut' iddialarını yalanladı. Gürlek, "Özel olarak bir konut yapılma durumu yok." dedi.

Devlet Bahçeli'nin "Öcalan’a özel villa" iddiası sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama
Devrim Karadağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı " Abdullah Öcalan'a İmralı'da ev yapıldı" açıklaması bir anda gündem yarattı. İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Adalet Bakanlığı’ndan konuya ilişkin beklenen yanıt geldi.

Devlet Bahçeli nin "Öcalan’a özel villa" iddiası sonrası Adalet Bakanı Gürlek ten açıklama 1

BAKAN GÜRLEK: ÖCALAN'A ÖZEL KONUT YAPILMA DURUMU YOK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Öcalan’a özel bir konut inşa edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Bakan Gürlek, "Orada öyle bir şey yok. Orada bir idari yerleşke var. İdari yerleşke olduğu için muhtemelen yeni binalar yapılıyor olabilir ama özel olarak bir konut yapılma durumu yok." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli nin "Öcalan’a özel villa" iddiası sonrası Adalet Bakanı Gürlek ten açıklama 2

AK PARTİLİ TAYYAR: MEVZUDAN UZUNCA SÜREDİR HABERDARDIK

Öte yandan AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Madem Devlet Bey, Gazeteci Nagehan Alçı’ya Abdullah Öcalan için İmralı’da bahçeli ev inşa edildiğini açıkladı, biz de biraz açalım. Mevzudan uzunca süredir haberdardık, bilgiyi aktarana sözümüzden hiç gündeme getirmedik. Artık söz hükmünü yitirdi.

"DUBLEKS VİLLA, 250 METREKARE KAPALI ALANI VAR"

Devlet Beyin açıkladığı “bahçeli ev” dubleks bir villa. 250 metrekare kapalı alanı var. İki katı kadar bahçesi. Hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlanmış. Her türlü teknik altyapısı mevcut, görüntülü telefon ve internet imkanı var.

Devlet Bahçeli nin "Öcalan’a özel villa" iddiası sonrası Adalet Bakanı Gürlek ten açıklama 3

"ÖCALAN İHTİYAÇ HALİNDE VİLLADAN YARARLANIYOR"

Öcalan henüz yerleşmedi ama villanın ofis şartlarından ihtiyaç halinde yararlanıyor.

"ÖCALAN’IN STATÜ TALEBİ CUMHURBAŞKANIMIZDAN DÖNDÜ"

Öcalan’ın statü konusundaki ısrarlı talebi Cumhurbaşkanımızdan döndü, silah bırakma işlemi kesinleşmeden adım atmak istemiyor. Doğrusu da bu.

"GÖRÜNÜRLÜK ARTARSA SÜREÇ ENFEKTE BİLE OLABİLİR"

Başından beri aynı fikirdeyim. Çözüm sürecinde Öcalan ne kadar görünür hale gelirse toplumsal reaksiyon o şiddette artar. Hele silahlar bırakılmadan bu görünürlülük artarsa süreç bile enfekte olabilir. Geniş kitleleri ikna etmek daha da zorlaşabilir. Siyasi maliyeti ağırlaşabilir. Bu uyarım, bir kenarda kalsın."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’
Irak'ta Terörsüz Bölge adımı: "Silahlar teslim edilecek"Irak'ta Terörsüz Bölge adımı: "Silahlar teslim edilecek"

Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan Akın Gürlek Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.