Ses kaydı iddiası istifa getirdi! AK Partili Diyarbakırlı görevi bıraktı

AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan yaklaşık 6 dakikalık ses kaydının ardından görevinden istifa etti. Diyarbakırlı, kaydın montajlanarak bağlamından çıkarıldığını savunurken, paylaşımı yapanlar hakkında hukuki süreç başlattığını açıkladı.

SES KAYDI OLAY OLDU

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ses kaydı, kamuoyunda tartışma yarattı. Diyarbakırlı’ya ait olduğu ileri sürülen kayıtta, görev yeri değiştirilen bir kadının eski görevine geri dönme talebiyle ilgili bir görüşmenin yer aldığı iddia edildi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yapan Diyarbakırlı, AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevini kendi kararıyla bıraktığını duyurdu.

Diyarbakırlı açıklamasında, hakkında ortaya atılan iddiaları ve sosyal medyada dolaşıma sokulan ses kaydını yakından takip ettiğini belirterek, konuyla ilgili hukuki girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Kayıtla ilgili “montaj” iddiasını yineleyen Diyarbakırlı, gerçeklerin hukuk önünde ortaya çıkacağına inandığını söyledi. Görev yaptığı teşkilatın söz konusu tartışmanın içine çekilmesini istemediğini belirten Diyarbakırlı, bu nedenle istifa kararı aldığını kaydetti.

“İSTİFAM İDDİALARI KABUL ETTİĞİM ANLAMINA GELMEZ”

Diyarbakırlı, görevden ayrılmasının hakkındaki iddiaları kabul ettiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

“Bu kararım bir geri adım veya hakkımdaki iddiaları kabul ettiğim anlamına gelmiyor” mesajı veren Diyarbakırlı, hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine bağlılığının devam ettiğini ifade eden Diyarbakırlı, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı teşkilat mensupları ile Kilis halkına teşekkür etti.

Diyarbakırlı ayrıca, ses kaydını hazırlayan, yayımlayan ve sosyal medya üzerinden paylaşan kişiler hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını belirterek, itibarını hedef alan girişimlere karşı mücadele edeceğini söyledi.

SES KAYDINDA NE VARDI?

Kilis'te sosyal medyada dolaşıma giren ses kaydında, görev yeri değiştirilen bir kadının önceki görevine geri dönmek istediği öne sürülmüştü.

Diyarbakırlı'ya ait olduğu iddia edilen kayıtta, söz konusu kadına “Beni nasıl ikna edeceksin?” şeklinde bir soru yöneltildiği, kadının da yüz yüze görüşerek kendisini ikna edeceğini söylediği ileri sürüldü.

Diyarbakırlı ise daha önce yaptığı açıklamada ses kaydının bazı odaklar tarafından montajlandığını ve konuşmaların bağlamından koparılarak servis edildiğini savunmuştu.