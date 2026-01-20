HABER

Devlet Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti gündem oldu! Sembollerdeki sır...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet gündem oldu. MHP lideri Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozetin taşıdığı semboller dikkat çekerken, üzerinde Fettahoğulları aile mührü ve dualar olduğu görüldü.

Devrim Karadağ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin bugünkü grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet, taşıdığı semboller ve özgün tasarımıyla dikkat çekti.

BAHÇELİ'NİN YÜZÜĞÜ VE ROZETİ GÜNDEM OLDU

Bahçeli’nin TBMM’de gerçekleştirilen haftalık grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet, hem estetik detayları hem de taşıdığı manevi anlamlarla öne çıktı.

Devlet Bahçeli nin yüzüğü ve rozeti gündem oldu! Sembollerdeki sır... 1

ROZETTEKİ MANEVİ SEMBOLLER VE AİLE MÜHRÜ

Haber 7'de yer alan habere göre; dairesel formda tasarlanan rozetin merkezinde Fettahoğulları aile mührü yer alırken, mührün çevresi hat sanatıyla yazılmış ve özel bir kompozisyona sahip Besmele, Fetih Suresi, İhlas Suresi ve Fatiha Suresi ile çevrelendi. Rozetin yakut taşlarıyla süslendiği, özel mine işçiliğiyle renklendirildiği görüldü. Tasarım, klasik Türk-İslam sanatının zarif çizgilerini modern bir estetikle birleştiren detaylar barındırıyor.

Devlet Bahçeli nin yüzüğü ve rozeti gündem oldu! Sembollerdeki sır... 2

YÜZÜKTEKİ TUĞRA VE YAKUT İŞÇİLİĞİ

Bahçeli’nin taktığı yüzük de rozetle aynı anlayış ve formda hazırlandı. Dairesel yapıya sahip yüzüğün merkezinde yine Fettahoğulları aile mührü bulunurken, çevresinde hat sanatıyla yazılmış Besmele ve sureler yer aldı.

Devlet Bahçeli nin yüzüğü ve rozeti gündem oldu! Sembollerdeki sır... 3

Yüzük, yakut taşları ve özel mine işçiliğiyle süslenirken, yan kısımlarında Devlet Bahçeli tuğralarının yer alması dikkat çekti.

Devlet Bahçeli nin yüzüğü ve rozeti gündem oldu! Sembollerdeki sır... 4

