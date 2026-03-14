Devlet desteğiyle büyüttüğü işinde geleceğin tatlı ustalarını yetiştiriyor

Erzurum'da 12 yaşında okul harçlığını kazanmak için çırak olarak başladığı tatlı sektöründe 20 yılını dolduran 32 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Selami Atiş, 2020'de devlet desteğiyle tanıştı.

Devletten aldığı çalışan ve makine ekipman desteğiyle işini büyüten Atiş, kent merkezindeki 700 metrekarelik iş yerinde istihdam ettiği 65 kişiyle 120 çeşit ürün pişiriyor.

Yılda 500 tondan fazla üretim yapan ve ürünlerini ülkenin her yerine kargoyla gönderen Atiş, her şehirde şube açmayı ve Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor.

Selami Atiş, firmasını 2015'te annesinin bileziklerini satarak ve birikimiyle kurduğunu anlattı.

Devlet desteği ve teşviklerinden yararlandıkça işini büyüttüğünü belirten Atiş, 5 kişiyle başladıkları üretimde 65 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Atiş, Mesleki Eğitim Merkezi'nden 20 öğrenciyi iş yerinde devlet desteğiyle çalıştırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Firmamızda MESEM'den yaklaşık 20 öğrenci çalışıyor, devletimiz belirli bir katkı veriyor o katkıyı asgari ücrete tamamlayıp çocuklarımıza veriyoruz. Devlet 6 ay boyunca sigorta ve maaşını yatırıyor, daha sonra 12 ay çalıştırma sorumluluğumuz var. 6 ayın sonunda kalifiyeli çalışan haline geldiği için işimize daha çok yarıyor. 10 yıldır buradaki tüm ustaları yetiştirdik ve ciddi maaşlarla mesleklerine devam ediyorlar. Geleceğin ustalarını yetiştiriyoruz. Alttan yetişmiş eleman sektörün gelişmesi için önemli."

İŞKUR'dan aldığı çalışan desteğiyle de 30 kişiye istihdam sağladığına işaret eden Atiş, "Erzurum turizm ve gastronomi kenti, bunun nimetini yedik ve hala devam ediyor. Coğrafi tescilli ürünlerde Türkiye'de 3. sırada 62 tescilli ürünümüz var, bunların birçoğu da soğuk zincir tatlılardan oluşuyor. Ülkenin her tarafına bu tatlıları gönderiyoruz. Ülkenin her yerine şube açtıktan sonraki hedefimiz Avrupa pazarı olacak. Buralarda Erzurum'un adını duyurmaktan gurur duyarız." diye konuştu.

Firmaya 10 yıl önce staj için gelen ve ardından burada işe başlayan Salim Berk Tiryaki de mesleğini sevdiğini belirterek, "10 yıl önce MESEM'den buraya başladım, mesleği öğrendikten sonra yeni kardeşlerime mesleği öğretmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Firmada staj yapan 10. sınıf öğrencisi Meryem Düzen de 1 yıldır sektörde olduğunu anlatarak, "Çocukluk hayalimdi ve işimi severek yapıyorum. Usta olup kendi iş yerimi açmak istiyorum." diye konuştu.

