Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! 23 Nisan'da Ata'nın huzuruna çıktılar

Devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Bakan Tekin ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyaretlerinden ilk görüntüler geldi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Türkiye Büyük Millet Meclisi 106. yaşını kutluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

BAKAN TEKİN ANITKABİR'İ ÇOCUKLARLA ZİYARET ETTİ

Bugün önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilden Ankara'ya gelen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyen Bakan Tekin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, milletimizin iradesinden doğan yüce Meclis'imizin açılışının 106’ncı yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurunuzdayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle, nisan ayı boyunca 'Maarif'in Kalbinde Çocuk' temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerle, milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik. Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan, sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir. Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için; düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde; çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak bir idrak ve şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN ANITKABİR ZİYARETİ

Daha sonra ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e geldi. Kurtulmuş, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Kurtulmuş daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayıp konuşma gerçekleştirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'
Cesedi ırmakta fark edildi! Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktıCesedi ırmakta fark edildi! Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Anıtkabir
