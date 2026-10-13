'Devlet korumasındaki çocuklar kayıp' iddiası gündem olmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Edirne'de devlet korumasındaki çocukların kaybolduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, çocukların devlet korumasında olmadığı, düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



Bazı basın yayın organlarında “Edirne’de devlet korumasındaki çocuklar kayıp: İnceleme başlatıldı” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

"DEVLET KORUMASI ALTINDAKİ ÇOCUKLAR DEĞİL"

Haberlerde bahsi geçen çocuklar, devlet koruması altındaki çocuklar değil; düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklardır. Bu nedenle haberlerde kullanılan “devlet korumasındaki çocuklar” ifadesi, söz konusu çocukların statüsünü doğru yansıtmamaktadır.

"14 ÇOCUK MARKET İZNİNİN ARDINDAN KURULUŞA GERİ DÖNMEMİŞTİR"

Bakanlığımıza bağlı Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilen 14 çocuk, 11 Ekim 2026 tarihinde kendilerine verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmemiştir.

"BİRİ KURULUŞA GERİ DÖNDÜ, 13 ÇOCUĞUN BULUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Durum derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiş ve çocukların bulunması için çalışma başlatılmıştır. Çocuklardan biri kuruluşa geri dönmüş olup diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

"SÜREÇ BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YAKINDAN TAKİP EDLİMEKTEDİR"

Çocukların güvenliği ve üstün yararı önceliğimizdir. İlgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."