Devlet televizyonunu ele geçirmişlerdi! Benin'deki darbe girişimi engellendi

Afrika ülkesi olan Benin'de bir grup asker darbe girişiminde bulundu. Devlet televizyonunu ele geçiren askerler, hükümeti feshettiklerini aktararak, Devlet Başkanı Patrice Talon'un görevden alındığını duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı yaptıkları açıklama ile darbe girişiminin engellendiğini söyledi. Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari, "Ordunun büyük kısmı hala sadık ve durumu ele alıyoruz" dedi. İşte detaylar...

Devlet televizyonunu ele geçirmişlerdi! Benin'deki darbe girişimi engellendi

Benin'de kendilerini 'Yeniden Yapılandırma Askeri Komitesi' (CMR) olarak tanımlayan askerler sabah saatlerinde başkent Porto Novo'da Devlet Başkanı Patrice Talon'un ikametgahına saldırı düzenledi.

DEVLET TELEVİZYONUNU ELE GEÇİRDİLER

Albay Yardımcısı Pascal Tigri'nin liderliğini yaptığı askerler, bu saldırının ardından devlet televizyonuna gitti ve burayı ele geçirdi. Televizyondan darbe bildirisi okuyan Tigri, hükümeti feshettiklerini ve Devlet Başkanı Patrice Talon'un görevden alındığını söyledi. Tigri, kendisinin de yeniden yapılandırma için askeri komite başkanı olduğunu duyurdu.

Devlet televizyonunu ele geçirmişlerdi! Benin deki darbe girişimi engellendi 1

Öte yandan darbe girişiminin ardından Fransa'nın Porto Novo Büyükelçiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sevgili vatandaşlar, Devlet Başkanı Sayın Patrice Talon'un ikametgahının yakınında bulunan Camp Guezo Askeri Tesisi'nde silah sesleri duyulduğu bildirilmiştir. Güvenlik nedeniyle durum tamamen netleşene kadar sizleri evlerinizde kalmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde resmi duyuruları takip etmenizi ve gelen bilgilere karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Dikkatiniz ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz" denildi.

Devlet televizyonunu ele geçirmişlerdi! Benin deki darbe girişimi engellendi 2

"BENİN SİLAHLI KUVVETLERİ GİRİŞİMİ BOŞA ÇIKARDI"

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin darbe girişimini engellediğini bildirdi. Seidou, "Az sayıda asker, ülkeyi ve kurumlarını istikrarsızlaştırma amacıyla bir isyan başlattı. Bu durum karşısında Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi durumu kontrol altında tuttu ve girişimi boşa çıkardı" dedi.

"DURUM KONTROL ALTINDA"

Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari ise sadık askerler ve ulusal muhafızların kontrolü yeniden ele aldığını açıkladı. Bakari, "Bir girişim vardı ama durum kontrol altında. Şimdi küçük bir grup asker var. Ordunun büyük kısmı hala sadık ve durumu ele alıyoruz" ifadelerini kullandı. Beninli bakan, darbeci askerlerin yalnızca devlet televizyonunu ele geçirdiğini ve yayın sinyalinin birkaç dakika kesildiğini söyledi.

TALON'UN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada ise Patrice Talon’un "güvende" olduğu duyuruldu. Açıklamada, Benin devlet başkanının nerede bulunduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

"TEMİZLİK ÇALIŞMALARI İYİ İLERLİYOR"

Fransız AFP Haber Ajansı’na konuşan askeri kaynak, darbeci askerlerin Talon’un ikametini veya cumhurbaşkanlığı ofislerini ele geçiremediğini aktararak, "Her şeyin normale dönmesi sadece zaman meselesi. Temizlik çalışmaları iyi ilerliyor" açıklamasını yaptı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Benin darbe
