Devrilen iş makinesi altında can pazarı: Operatör güçlükle kurtarıldı

Eskişehir'in kırsal Gümele ile Karaalan mahalleleri arasında bulunan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen iş makinesinin altında kalan operatör, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesinin kırsal Gümele ile Karaalan mahalleleri arasındaki manyezit çıkarılan bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 50 yaşındaki M.D. isimli operatörün kontrolünden çıkan iş makinesi devrildi.

Kazada, iş makinesi operatörü M.D. devrilen aracın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye sevk edilen vinç ile iş makinesi kaldırıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarılan 50 yaşındaki operatör, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Operatörün bacaklarında ağrı ve hassasiyet olduğunu belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

14 Ekim 2025
