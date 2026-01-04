HABER

Devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı

Karabük’te kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice Caddesi üzerinde meydana geldi. F.P. yönetimindeki otomobil, Cuma Pazarı Kavşağı istikametinden Soğuksu KYK yönüne seyir halindeyken, Soğuksu 1. Etap TOKİ mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bordür taşlarına çarptıktan sonra devrilerek bir süre tavanı üzerinde sürüklendi ve yan yatarak durabildi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.F. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

