Devrilen tır nedeniyle kapanmıştı! Büyükçekmece'de D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe açıldı

D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle kapanan yolun Edirne istikameti trafiğe açıldı.

Devrilen tır nedeniyle kapanmıştı! Büyükçekmece'de D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe açıldı

D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyir halinde olan ve M.E.P'nin (25) kullandığı tır, Büyükçekmece mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrildi.

Tırın sürücüsü, aracın patlayan camından kendi imkanıyla dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerin tırın kaldırılması için başlattığı çalışma yaklaşık 3 saatte tamamlandı.

Ardından yol trafiğe açılırken, ekipler bölgede kumlama çalışması yaptı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

