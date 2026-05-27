Devrilen traktörden kabin sayesinde yaralı kurtuldu

Kaza, Oymapınar Mahallesi Tokmak mevkiinde yaşandı. Selahattin Yılmaz’ın kullandığı traktör, stabilize yolda 2-3 metrelik şarampole devrildi. İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manavgat birimi ile 112 Acil Sağlık ekibi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi. Traktörden vatandaşlar tarafından çıkarılan Selahattin Yılmaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz’ın olay yerinin yakınındaki kurbanlıklarını kontrol etmeye giderken yaşanan kazayı traktör kabini sayesinde yaralı olarak atlattığı bildirildi.

