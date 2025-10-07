HABER

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, Özel Bahşiş Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Ramazan El M., izinsiz olarak aldığı traktörle araziye çıktı. Sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı.

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Ramazan El M.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

