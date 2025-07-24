Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Gebece Mahallesi'nde ikamet eden Muammer Yıldız (67), eşi Arzu Yıldız ile birlikte Kekik toplamak amacıyla Akseki Kepezbeleni Mahallesi Edebağ mevkiine gitti.

EŞİ TRAKTÖRDEN ATLAYARAK KURTULDU

Muammer Yıldız’ın kullandığı 07 BAP 359 plakalı traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada Muammer Yıldız traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazada eşi Arzu Yıldız ise traktörden atlayarak yaralandı. Arzu Yıldız olay yerindeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinde ölen Muammer Yıldız’ın cenazesi, Gebece Mahallesi Bel Mezarlığında toprağa verildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır