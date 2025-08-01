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Devrilen zift yüklü kamyon alev aldı, karayolu trafiğe kapandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde zift yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangına ilk müdahale bölgede devriye görevi yapan Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazözle yapılırken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Kaza nedeniyle Edremit Balıkesir Karayolu bir süre tafiğe kapandı.

Devrilen zift yüklü kamyon alev aldı, karayolu trafiğe kapandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’den Edremit yönüne seyreden zift yüklü bir kamyon, Şapçı rampasında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. O sırada bölgede devriye görevi yürüten Edremit Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz yangına anında müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman’a ait 1 su tankeri ve ek arazözlerle birlikte sevk edildi. Ayrıca Edremit'ten yangın söndürme helikopteri ve uçak da hazır bekletildi ancak kara ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde hava araçlarının kullanılmasına gerek kalmadı.

Kaza ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle Balıkesir-Edremit karayolu bir süre trafiğe kapandı. Yolun kapanması sonucu bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
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