Devrim niteliğinde olacak: OpenAI'ın gizemli yapay zekâ cihazının prototipleri hazır

OpenAI CEO’su Sam Altman, iPhone kadar devrim niteliğinde olması beklenen gizemli yapay zekâ cihazının iki yıldan kısa süre içinde piyasaya çıkacağını doğruladı. Altman, ilk iPhone’un tasarımcısı Jony Ive ile birlikte tasarlanan ve “anti-iPhone” olarak tanımlanan cihazın ilk prototiplerinin hazır olduğunu da açıkladı. Altman'ın açıklamalarına göre, cihazın verdiği his ise “göl kenarında ve dağlarda, en güzel kulübede oturup huzur ve dinginliğin tadını çıkarmak gibi” olacak.

Enes Çırtlık

OpenAI CEO’su Sam Altman, iPhone kadar devrim niteliğinde olacağını söylediği, ancak kullanıcılara huzur ve dinginlik getirecek yapay zekâ odaklı bir cihaz geliştirme peşinde. Hatta şirket, ilk iPhone’un tasarımcısı Jony Ive’ı bile cihazı geliştirmesi için projeye dahil etmişti.

İLK PROTOTİPLER HAZIR

Altman, bu hafta bir söyleşide ise Mayıs ayında ilk kez duyurduğu yapay zekâ cihazının iki yıldan kısa süre içinde piyasaya çıkacağını doğruladı. Ayrıca cihazın ilk prototiplerinin hazır olduğunu da açıkladı.

Devrim niteliğinde olacak: OpenAI ın gizemli yapay zekâ cihazının prototipleri hazır 1

"ANTİ-IPHONE" OLACAK

Henüz adı konmamış bu cihaz, bir tür "anti-iPhone" yani "iPhone’un tam zıttı bir cihaz" olacak. Fortune'de yer alan habere göre, cihazın tasarımının tam olarak neyi içereceği, bir akıllı telefon gibi ekrana sahip olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak Altman, cihazı görenlerin sadeliğine şaşırdığını söyledi.

"BU RAHATSIZ EDİCİ BİR ŞEY"

Ayrıca Altman, "Mevcut cihazları veya çoğu uygulamayı kullandığımda, yüzüme yansıyan ışıklarla New York'taki Times Meydanı'nda yürüyormuşum ve yol boyunca sürekli küçük rahatsızlıklarla uğraşıyormuşum gibi hissediyorum... Bu rahatsız edici bir şey." diyerek modern teknolojik ürünlere de bir eleştiride bulundu.

Devrim niteliğinde olacak: OpenAI ın gizemli yapay zekâ cihazının prototipleri hazır 2

CİHAZIN VERDİĞİ HİSSİ TARİF ETTİ

40 yaşındaki CEO, OpenAI'ın yapay zeka cihazını kullanmanın, “göl kenarında ve dağlarda, en güzel kulübede oturup huzur ve dinginliğin tadını çıkarmak gibi” hissettirdiğini belirtti.

