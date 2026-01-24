HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dicle’de 1 yılda 6 bin 519 adet kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’da Dicle Kaymakamlığı, 2025 yılında ilçe genelinde yapılan narkotik ve terörle mücadele çalışmalarının verilerini paylaştı.Dicle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Dicle İlçe genelinde 2025 yılında yapılan narkotik operasyonları soncunda 6 bin 519 kök kenevir bitkisi, 24.744 gram kubar esrar, 1 adet lyrica, 4 adet ecstasy, 0,78 gram metamfetamin, 25.240 gram skunk ele geçirildi.

Dicle’de 1 yılda 6 bin 519 adet kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’da Dicle Kaymakamlığı, 2025 yılında ilçe genelinde yapılan narkotik ve terörle mücadele çalışmalarının verilerini paylaştı.

Dicle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Dicle İlçe genelinde 2025 yılında yapılan narkotik operasyonları soncunda 6 bin 519 kök kenevir bitkisi, 24.744 gram kubar esrar, 1 adet lyrica, 4 adet ecstasy, 0,78 gram metamfetamin, 25.240 gram skunk ele geçirildi. 2025 yılı içerisinde Dicle genelinde toplamda 35 narkotik olayı meydana geldi. Yapılan söz konusu narkotik olayların tamamı aydınlatıldı. 2025 yılı içerisinde Dicle genelinde toplamda devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik 22 olay meydana geldi" denildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devrilen otomobilin sürücüsü öldüDevrilen otomobilin sürücüsü öldü
Duba restoranda ikinci yangınDuba restoranda ikinci yangın

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.