Dicle’de su ürünleri denetimi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde su kaynaklarında kaçak avcılığı ve su kirliliğini önlemek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Üç tarafı baraj sularıyla çevrili olan ilçede, su kaynaklarının korunması ve su kirliliğini önleyerek su kalitesinin arttırılmasına yönelik yapılan denetimlerde, kaçak balıkçılığının önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, "Kaynaklarımızda bulunan balık popülasyonunun arttırılması, kaçak avcılık ve su kirliliğinin önlenmesi için denetimlerimiz artarak devam edecektir. Kaçak balık avcılığı yapanların tespiti halinde, en ağır cezai müeyyideler uygulanacaktır" dedi.

