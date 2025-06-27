HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Didim Belediyesi'nde 'usulsüzlük' soruşturmasında 4 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla belediyeye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Didim Belediyesi'nde 'usulsüzlük' soruşturmasında 4 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediyesi'ne bağlı cenaze hizmetleri biriminde ihale usulüyle yapılan malzeme alımlarında, bazı ürünlerin gerçek değerlerinin üzerinde faturalandığı, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı iddiasıyla çalışma başlattı. Ayrıca belediye adına alınan bazı malzemelerin H.H.'nin evine ve iş yerine götürülerek şahsi olarak kullanıldığı, bu yolla haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Bu kapsamda ekipler, önceki gün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

ÇEŞİTLİ FİRMALARA AİT KAŞELER VE İHALE TEKLİF MEKTUPLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda belediye çalışanı A.O.K. ve eşi Ö.K., eski belediye çalışanı H.H. ile E.E. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; el yapımı 15 litre rakı, 101 tabanca mermisi, çeşitli firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ö.K., H.H., E.E. ve E.S., tutuklanırken, A.O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihi semtteki yangında 5 iş yeri yandıTarihi semtteki yangında 5 iş yeri yandı
Şanlıurfa’da silahla vurulmuş erkek cesedi bulunduŞanlıurfa’da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Anahtar Kelimeler:
didim Gözaltı Aydın soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Sarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Kendilerini yakmaya çalıştılar! "200 milyon TL zararım var"

Kendilerini yakmaya çalıştılar! "200 milyon TL zararım var"

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Sevda Demirel geçmişteki çıplak pozlarından bahsetti! "Hep soydular beni..."

Sevda Demirel geçmişteki çıplak pozlarından bahsetti! "Hep soydular beni..."

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.