Didim Belediyespor’dan deplasmanda net zafer

Müsabaka boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hem savunmada hem de hücumda üstün bir performans sergiledi. Takımın mücadele gücü, uyumu ve sahadaki birlik ruhu, galibiyetin en önemli etkenleri olarak öne çıktı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Takımımız sahadaki kararlılığı ve uyumuyla bizlere büyük gurur yaşattı. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi galibiyetten dolayı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA