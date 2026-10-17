Didim’de meme kanserinde erken tanı için farkındalık konferansı

Didim Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında toplumda farkındalığın artırılması ve sağlık konusunda bilinçlenmenin desteklenmesi amacıyla farkındalık konferansı düzenliyor. Genel Cerrahi ve Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hedef Özgün’ün katılımıyla gerçekleştirilecek konferans, 22 Ekim Perşembe günü saat 17.00’de DİGEM’de yapılacak.

MEME KANSERİNDE ERKEN TANI İÇİN FARKINDALIK KONFERANSI

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirilecek konferansta, meme kanserine ilişkin farkındalığın güçlendirilmesi ve sağlık konusunda doğru bilgiye ulaşmanın öneminin vurgulanması amaçlanıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, sağlık konusunda bilinçlenmenin ve erken tanının önemine dikkat çekerek "Sağlık konusunda doğru bilgiye ulaşmak ve farkındalığımızı artırmak büyük önem taşıyor. Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek, kadınların bu konuda bilinçlenmesine katkı sunmak istiyoruz. Tüm halkımızı uzmanımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz konferansımıza davet ediyorum" dedi.

Didim Belediyesi, toplum sağlığına katkı sunan bilgilendirme çalışmaları kapsamında düzenlenen konferansla halkı farkındalık etkinliğine davet etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır