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Didim’de 17 aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalar kapsamında 17 aranan şahıs yakalandı.

Didim’de 17 aranan şahıs yakalandı

24-27 Temmuz tarihleri arasında Tavşanburnu Tabiat Parkı’nda düzenlenen ’Milyonfest Didim’ festivali kapsamında, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Didim’de 17 aranan şahıs yakalandı 1

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Köpek Timi, Asayiş Timleri ve Trafik Timleri’nin katılımıyla festival boyunca dört farklı noktada yol kontrol uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda 5 bin 470 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 17 kişi yakalandı. Ayrıca 2 bin 271 araç da sorgulanarak kontrollerden geçirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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