Dijital dünyada ne kadar güvendesin? Akıllı cihazlarda veri korumanın arka planı

Şifreler ve uygulama izinleri ile ilk savunma hattı sizin elinizde!

Yeni bir akıllı cihaz aldığınızda heyecanla kurulumu yaparken "Kabul Et" butonlarına art arda basıyorsanız, durun! Dijital güvenlik önce sizin farkındalığınızla başlar. Cihazın uygulamasına verdiğiniz izinleri (kamera, mikrofon, konum) kontrol etmek ve "123456" gibi şifreler yerine tahmin edilemez parolalar kullanmak, evinizin dijital kapısını kilitlemenin ilk kuralıdır.

Esas olan minimum bilgi, maksimum gizlilik!

Gerçekten güvenli bir cihaz, evinizde olan biten her şeyi kaydetmez, sadece işini yapmak için gereken minimum veriyi toplar. Örneğin bir temizlik rotası oluşturulurken, bu harita verileri cihazın içinde anonimleştirilir. Yani veri dışarı çıkmadan önce kimliğinizden arındırılır ve kişisel bir takip aracına dönüşmesi engellenir.

Uçtan uca şifrelemenin önemi!

Veri cihazdan çıkıp internet ortamına (buluta) aktarılırken savunmasız mıdır? Hayır. Kaliteli akıllı ev aletleri, bu yolculuk sırasında veriyi "uçtan uca şifreleme" adı verilen askeri düzeyde bir zırhla kaplar. Veriniz yolda siber korsanlar tarafından ele geçirilse bile, şifrelenmiş olduğu için anlamsız bir karakter yığınından ibaret olur.

Uluslararası sertifikaların gücü!

Güvenlik sözde değil özde olmalı! Bir markanın "cihazım çok güvenli" demesi yetmez, bunu kanıtlaması gerekir. Dünya standartlarında veri koruması sağlayan cihazlar, ETSI EN 303 645 gibi uluslararası siber güvenlik standartlarına veya bağımsız kuruluşların (örneğin TÜV Rheinland) onaylarına sahiptir. Bu tür cihazlarda mutlaka ''TÜV Sertifikalı'' ya da Elmas IoT Güvenlik Derecelendirmesi'' gibi sertifika bilgilendirmelerine yer verilir. Cihaz seçerken sadece performansına değil, bu global güvenlik sertifikalarına sahip olup olmadığına da mutlaka bakmalısınız.

Şeffaflık ve kontrolün sizde olması gerek!

Verilerinize ne olduğunu merak ettiğinizde karanlıkta kalmamalısınız. Güvenilir teknolojiler, tüm bu veri işleme politikalarını şeffaf bir şekilde "Güvenlik Merkezi'' gibi platformlarda kullanıcılarına sunar. Verinizin nerede tutulduğu, nasıl korunduğu ve gizlilik haklarınız bu merkezlerde açıkça belirtilir.

Evinizin en akıllı yardımcısı, verilerinizin en sadık koruyucusu: Roborock!

Dijital güvenliğinizi sadece koyduğunuz şifreler değil, kullandığınız cihazların altyapısı da belirler! Evinizdeki her bir veriyi global güvenlik sertifikalarıyla koruyan, şeffaflığı bir standart haline getiren teknolojileri tercih ederek hem konforunuzu hem de gizliliğinizi güvence altına alabilirsiniz. Küresel ve bölgesel çapta aldığı güvenlik sertifikalarıyla öne çıkan ve tüm süreçleri şeffafça sunduğu özel bir Güven Merkezi sayfasına sahip olan Roborock, bu konuda dünya standartlarını evinize getiriyor.