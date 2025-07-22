Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Arabistan'dan sıcak olacak! Marmara 42 dereceyi bulacak

Türkiye bu hafta Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle adeta kavruluyor. Meteoroloji'nin paylaştığı bilgilere göre hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar yeniden artmaya başladı. Türkiye'nin 3. sıcak hava dalgası etkisi altına girdiğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl 7-8 tane daha sıcak hava dalgasının görülebileceğini ifade etti.
Bu hafta Marmara bölgesinde en yüksek sıcaklıklar şu şekilde tahmin ediliyor:
Edirne 42
Kırklareli 39
İstanbul 37
Tekirdağ 34
Çanakkale 41
Yalova 36
Bursa 41
Balıkesir 41
Kocaeli 39
Bilecik 37
Sakarya 38
26 Temmuz Cumartesi günü en yüksek sıcaklıkların Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da 46, Batman'da 45, Kilis'te 44, Şanlıurfa, Gaziantep ve Siirt'te 43 derece olacağı tahmin ediliyor.
Bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava Forum hesabında yapılan paylaşımda, "Zorlu bir 72 saate giriyoruz. Bu işin şakası yok! Özellikle kalp hastaları ve yaşlılar çok dikkat! Birçok şehrimiz Arabistan'dan sıcak olacak! Dikkatli olalım... " ifadelerine yer verildi.
Zorlu bir 72 saate giriyoruz. Bu işin şakası yok! Özellikle kalp hastaları ve yaşlılar çok dikkat! Birçok şehrimiz Arabistan'dan sıcak olacak! Dikkatli olalım... 👇🏻⚠️— Hava Forum (@HavaForum) July 21, 2025
🔺️ 11.00-17.00 arası güneşe ve mümkünse dışarı çıkmayın.
🔺️ Susamayı beklemeyin, en az 3 litre su tüketin.…
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