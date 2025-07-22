Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Arabistan'dan sıcak olacak! Marmara 42 dereceyi bulacak

Türkiye bu hafta Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle adeta kavruluyor. Meteoroloji'nin paylaştığı bilgilere göre hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor.

ORHAN ŞEN UYARDI

Yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar yeniden artmaya başladı. Türkiye'nin 3. sıcak hava dalgası etkisi altına girdiğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl 7-8 tane daha sıcak hava dalgasının görülebileceğini ifade etti.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Bu hafta Marmara bölgesinde en yüksek sıcaklıklar şu şekilde tahmin ediliyor:

Edirne 42

Kırklareli 39

İstanbul 37

Tekirdağ 34

Çanakkale 41

Yalova 36

Bursa 41

Balıkesir 41

Kocaeli 39

Bilecik 37

Sakarya 38

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

26 Temmuz Cumartesi günü en yüksek sıcaklıkların Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da 46, Batman'da 45, Kilis'te 44, Şanlıurfa, Gaziantep ve Siirt'te 43 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

"ARABİSTAN'DAN SICAK OLACAK!"

Hava Forum hesabında yapılan paylaşımda, "Zorlu bir 72 saate giriyoruz. Bu işin şakası yok! Özellikle kalp hastaları ve yaşlılar çok dikkat! Birçok şehrimiz Arabistan'dan sıcak olacak! Dikkatli olalım... " ifadelerine yer verildi.

Zorlu bir 72 saate giriyoruz. Bu işin şakası yok! Özellikle kalp hastaları ve yaşlılar çok dikkat! Birçok şehrimiz Arabistan'dan sıcak olacak! Dikkatli olalım... 👇🏻⚠️



🔺️ 11.00-17.00 arası güneşe ve mümkünse dışarı çıkmayın.

🔺️ Susamayı beklemeyin, en az 3 litre su tüketin.… — Hava Forum (@HavaForum) July 21, 2025

22 TEMMUZ-26 TEMMUZ HARİTALI HAVA DURUMU