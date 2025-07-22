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Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Arabistan'dan sıcak olacak! Marmara 42 dereceyi bulacak

Temmuz ayının sonlarına doğru yaklaşılırken aşırı sıcaklar etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'nin 3. sıcak hava dalgası etkisi altına girdiğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, 'Aşırı sıcaklar ölüm riskini artırıyor' diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporuna göre Marmara bölgesinde sıcaklıkların cumartesi günü 42 derecelere kadar çıkacağı görüldü.

Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Arabistan'dan sıcak olacak! Marmara 42 dereceyi bulacak

Türkiye bu hafta Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle adeta kavruluyor. Meteoroloji'nin paylaştığı bilgilere göre hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor.

ORHAN ŞEN UYARDI

Yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar yeniden artmaya başladı. Türkiye'nin 3. sıcak hava dalgası etkisi altına girdiğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl 7-8 tane daha sıcak hava dalgasının görülebileceğini ifade etti.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Bu hafta Marmara bölgesinde en yüksek sıcaklıklar şu şekilde tahmin ediliyor:

Edirne 42

Kırklareli 39

İstanbul 37

Tekirdağ 34

Çanakkale 41

Yalova 36

Bursa 41

Balıkesir 41

Kocaeli 39

Bilecik 37

Sakarya 38

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

26 Temmuz Cumartesi günü en yüksek sıcaklıkların Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da 46, Batman'da 45, Kilis'te 44, Şanlıurfa, Gaziantep ve Siirt'te 43 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

"ARABİSTAN'DAN SICAK OLACAK!"

Hava Forum hesabında yapılan paylaşımda, "Zorlu bir 72 saate giriyoruz. Bu işin şakası yok! Özellikle kalp hastaları ve yaşlılar çok dikkat! Birçok şehrimiz Arabistan'dan sıcak olacak! Dikkatli olalım... " ifadelerine yer verildi.

22 TEMMUZ-26 TEMMUZ HARİTALI HAVA DURUMU

Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Arabistan dan sıcak olacak! Marmara 42 dereceyi bulacak 1

Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Arabistan dan sıcak olacak! Marmara 42 dereceyi bulacak 2

Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Arabistan dan sıcak olacak! Marmara 42 dereceyi bulacak 3

Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Arabistan dan sıcak olacak! Marmara 42 dereceyi bulacak 4

Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Arabistan dan sıcak olacak! Marmara 42 dereceyi bulacak 5

Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Arabistan dan sıcak olacak! Marmara 42 dereceyi bulacak 6

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Afrika arabistan
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