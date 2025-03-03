Dikkat çeken anket sonuçları: Hem AK Parti'ye hem de CHP'ye fark attı!

26 ilde 2000 kişiye yöneltilen "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusundan çıkan cevap herkesi şoke etti. Asal Araştırma'nın yaptığı anket sonuçlarına göre AK Parti %22.0, CHP ise %16.3 oy aldı.
Çıkan sonuca göre vatandaşlar Türkiye'nin sorunlarının çözüleceğine dair bir inanç taşımıyor...
Araştırma sonucu şu şekilde:
Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?
▪ Hiçbiri: %38.3
▪️ AK Parti: %22.0
▪️ CHP: %16.3
▪️ DEM Parti: %3.6
▪️ MHP: %3.3
▪️ İYİ Parti: %2.1
▪️ Zafer Partisi: %1.9
▪️ Yeniden Refah Partisi: %1.4
▪️ Diğer: % 2.0
▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok: %9.1
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