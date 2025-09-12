HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Dikkat çeken araştırma: Her 10 yetişkinden 7’si internetteyken stres yaşıyor

Yeni bir araştırma, internet kullanıcılarının ruh sağlığı farkındalığına yönelik dikkat çeken sonuçlar verdi. ABD, Birleşik Krallık, Brezilya ve Türkiye’den 4.000 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına dayanan araştırmaya göre, her 10 yetişkinden 7’si internetteyken stres yaşıyor.

Dikkat çeken araştırma: Her 10 yetişkinden 7’si internetteyken stres yaşıyor
Enes Çırtlık

Dijital çağda ekran başında geçirilen süreler arttıkça, ruh sağlığı üzerindeki etkileri de daha fazla tartışılır hale geliyor. Özellikle stres, kaygı ve depresyon belirtilerinin yükseldiği bu dönemde, insanların rahatlama yollarına yönelmesi dikkat çekiyor. Yeni bir araştırma ise bu konuyla ilgili olarak dikkat çeken sonuçlar ortaya koymuş durumda.

'HER 10 YETİŞKİNDEN 7’Sİ STRESLİ HİSSEDİYOR'

Türkiye’ye ilişkin sonuçların da yer aldığı araştırma, ABD, Birleşik Krallık, Brezilya ve Türkiye’den 4.000 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına dayanıyor ve internet kullanıcılarının ruh sağlığı farkındalığına dikkat çekiyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuca göre, her 10 yetişkinden 7’si stresli hissediyor ve rahatlamanın yollarını arıyor. Türkiye’deki insanların yüzde 98’i ise mindfulness pratiklerini denemeye açık olduğunu söylüyor.

Dikkat çeken araştırma: Her 10 yetişkinden 7’si internetteyken stres yaşıyor 1

'%70’İ İNTERNETTE GEZİNİRKEN STRESLİ VEYA BUNALMIŞ HİSSEDİYOR'

Ayrıca araştırma, Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 67’sinin işte günde en az 4 saatini ekran başında geçirdiğini, yüzde 71’inin ise evde en az 2 saat daha ekran karşısında olduğunu ortaya koydu. Buna ek olarak katılımcıların %70’i internette gezinirken stresli veya bunalmış hissettiğini belirtti.

MINDFULNESS PRATİĞİNİN FAYDALARI VAR AMA YAPANLARIN ORANI AZ

Southampton ve Bath Üniversiteleri’nin yaptığı yeni bir çalışmaya göre, günde sadece 10 dakikalık mindfulness pratiği bile ruh halini iyileştiriyor, depresyon ve kaygı belirtilerini azaltıyor.

Ama araştırmaya göre nefes egzersizleri ya da meditasyon gibi mindfulness uygulamalarının faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış olmasına rağmen, katılımcıların yarısından fazlası şu anda bunları yapmıyor.

Araştırma, mindfulness pratiklerine ilginin çok yüksek olduğunu gösteriyor ama İngiltere’de yetişkinlerin sadece yüzde 47’si işte, yüzde 50’si evde mindfulness pratikleri yapıyor. Norveç merkezli internet tarayıcısı şirketi Opera ile Oxford Mindfulness’ın ortak çalışması olan bu araştırmada katılımcıların yüzde 35’i ise şu anda olumlu ruh sağlığını destekleyen çevrim içi araçları kullandığını söylüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrailli bakana 'Türk hacker' şoku!İsrailli bakana 'Türk hacker' şoku!
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar!Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar!

Anahtar Kelimeler:
internet araştırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.