Dikkat çeken sonuç: iPhone 16e, bu testte iPhone 16'yı geçti!

Tom's Guide'ın haberine göre iPhone SE 4 olarak çıkacağı konuşulan ancak 16e ismiyle gelen iPhone 16e, pil ömrü testlerinde dikkat çekici sonuçlar elde etti.
Daha büyük bir kasaya ve artırılmış batarya kapasitesine sahip olan iPhone 16e'nin pil performansı önceki iPhone SE modeline göre önemli ölçüde iyileşmiş durumda.
Hatta görünüşe göre sık sık "iPhone 16e vs iPhone 16" şeklinde karşılaştırmalara konu olan iPhone 16e, standart iPhone 16'dan daha uzun bir pil ömrü sundu. Böylece Apple'ın amiral gemisi cihazlarından biri olan ve 200 dolar daha pahalı iPhone 16'nın önüne geçmeyi başardı.
Cihaz, sürekli olarak Wi-Fi üzerinden Reddit sitesini yenileyen bir testte 12 saat 54 dakika dayanarak, iPhone 16'nın 11 saat 17 dakikalık süresini geride bıraktı.
Başka bir testte ise, iPhone 16e ortalama 12 saat 41 dakika pil ömrü sunarken, iPhone 16 ortalama 12 saat 43 dakika dayanabildi.
Bu sonuçlar, iPhone 16e'nin pil ömrünün iPhone 16'ya kıyasla yaklaşık yarım saat daha uzun olduğunu gösteriyor.
Karşılaştırmak açısından iPhone 16e'nin rakiplerinin pil sürelerini de verelim. Örneğin, Google'ın Pixel 8a modeli 11 saat 21 dakika, Samsung'un Galaxy S24 FE modeli ise 11 saat 38 dakika pil ömrü sunuyor. OnePlus 13R modelinin pil ömrü ise 18 saat 49 dakika.
iPhone 16e, Apple'ın kendi geliştirdiği C1 modem ile donatılmış ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. Enerji verimliliği, bu yeni modemin başlıca avantajlarından biri olarak belirtiliyor. Apple, C1 modeminin, Qualcomm Snapdragon X70 modemini kullanan iPhone 15'e göre %25 daha verimli olduğunu iddia ediyor. Yapılan testler ise iPhone 16e'nin C1 modemi sayesinde, Snapdragon X75 modemli iPhone 16'dan daha uzun pil ömrü sunduğunu gösteriyor.
Apple'ın resmi sitesindeki bilgilere göre, iPhone 16e'nin teknik özellikleri şu şekilde:
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