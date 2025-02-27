Dikkat çeken sonuç: iPhone 16e, bu testte iPhone 16'yı geçti!

Tom's Guide'ın haberine göre iPhone SE 4 olarak çıkacağı konuşulan ancak 16e ismiyle gelen iPhone 16e, pil ömrü testlerinde dikkat çekici sonuçlar elde etti.

Daha büyük bir kasaya ve artırılmış batarya kapasitesine sahip olan iPhone 16e'nin pil performansı önceki iPhone SE modeline göre önemli ölçüde iyileşmiş durumda.

iPHONE 16E BATARYA TESTİNDE iPHONE 16'YI GEÇTİ

Hatta görünüşe göre sık sık "iPhone 16e vs iPhone 16" şeklinde karşılaştırmalara konu olan iPhone 16e, standart iPhone 16'dan daha uzun bir pil ömrü sundu. Böylece Apple'ın amiral gemisi cihazlarından biri olan ve 200 dolar daha pahalı iPhone 16'nın önüne geçmeyi başardı.

iPHONE 16'YA YAKLAŞIK YARIM SAAT FARK ATTI

Cihaz, sürekli olarak Wi-Fi üzerinden Reddit sitesini yenileyen bir testte 12 saat 54 dakika dayanarak, iPhone 16'nın 11 saat 17 dakikalık süresini geride bıraktı.

Başka bir testte ise, iPhone 16e ortalama 12 saat 41 dakika pil ömrü sunarken, iPhone 16 ortalama 12 saat 43 dakika dayanabildi.

Bu sonuçlar, iPhone 16e'nin pil ömrünün iPhone 16'ya kıyasla yaklaşık yarım saat daha uzun olduğunu gösteriyor.

Karşılaştırmak açısından iPhone 16e'nin rakiplerinin pil sürelerini de verelim. Örneğin, Google'ın Pixel 8a modeli 11 saat 21 dakika, Samsung'un Galaxy S24 FE modeli ise 11 saat 38 dakika pil ömrü sunuyor. OnePlus 13R modelinin pil ömrü ise 18 saat 49 dakika.

APPLE KENDİ MODEMİNİ KULLANIYOR

iPhone 16e, Apple'ın kendi geliştirdiği C1 modem ile donatılmış ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. Enerji verimliliği, bu yeni modemin başlıca avantajlarından biri olarak belirtiliyor. Apple, C1 modeminin, Qualcomm Snapdragon X70 modemini kullanan iPhone 15'e göre %25 daha verimli olduğunu iddia ediyor. Yapılan testler ise iPhone 16e'nin C1 modemi sayesinde, Snapdragon X75 modemli iPhone 16'dan daha uzun pil ömrü sunduğunu gösteriyor.

iPHONE 16e ÖZELLİKLERİ

Apple'ın resmi sitesindeki bilgilere göre, iPhone 16e'nin teknik özellikleri şu şekilde:

6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran

2532 x 1170 piksel çözünürlük

460 ppi piksel yoğunluğu

HDR ekran ve True Tone teknolojisi

Geniş renk yelpazesi (P3)

Haptic Touch

2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)

800 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik); 1200 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR)

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Apple A18 çip

4 çekirdekli GPU

Apple tarafından tasarlanan C1 modem

48 MP Fusion arka kamera

ƒ/1.6 diyafram açıklığı

1x ve 2x optik zoom

4K video kaydı (24, 25, 30 veya 60 fps)

12 MP TrueDepth ön kamera

ƒ/1.9 diyafram açıklığı

4K video kaydı (25, 30 veya 60 fps)

128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri

Yükseklik: 146.7 mm yükseklik, 71.5 mm genişlik, 7.8 mm derinlik

167 gram ağırlık

Face ID yüz tanıma sistemi

USB-C bağlantı noktası

IP68 suya ve toza dayanıklılık (6 metreye kadar, 30 dakika süreyle)

Kablosuz şarj

Apple Intelligence desteği

Siyah ve Beyaz renk seçenekleri

iPHONE 16e FİYATI