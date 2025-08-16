HABER

Dikkat çeken uyarı: Elektrik panosunun dört bir tarafına astı!

Eskişehir Esen Sokak'ta bulunan bir esnaf, sokaktaki elektrik panosunun dört bir tarafına uyarı yazısı astı. Uyarılar yoldan geçen vatandaşın dikkatini çekti.

Dikkat çeken uyarı: Elektrik panosunun dört bir tarafına astı!

Eskişehir Odunpazarı'na bağlı Esen sokakta, çöp konteynerleri olmasına rağmen bazı vatandaşların çöplerini elektrik panosunun önüne bırakması tepki çekti. Esnaf Şadan Tanaçan, iş yerinin önündeki panoya "çöp hafriyat atmayın, köşede çöp konteyneri var" yazılı notlar astı.

Dikkat çeken uyarı: Elektrik panosunun dört bir tarafına astı! 1

Uyarıların ardından kapı önlerine çöp bırakma alışkanlığının sona erdiğini belirten Tanaçan, çevre temizliğine herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan panonun üzerine karton bardak bırakılması manidar bir görüntü oluşturdu.

"TEMİZ BİR DÜNYA İSTEYEN ÖNCE KENDİSİ TEMİZ OLMALI"

Dikkat çeken uyarı: Elektrik panosunun dört bir tarafına astı! 2

Sorunun tembellik ve güdülme ihtiyacından kaynaklandığını belirten Tanaçan, "Belediye her köşeye çöp konteyneri koymuş. İnsanlar iki adım atıp çöplerini oraya atmaya üşeniyor. Hem ülkenin pisliğinden şikâyet ediyorlar hem de kendi kapısının önünü temiz tutmuyorlar.

Dikkat çeken uyarı: Elektrik panosunun dört bir tarafına astı! 3

Üstelik kendi aklıyla değil, ancak biri uyarınca hareket ediyorlar. İnsanlar sanki sürekli birilerinin emir vermesine alışmış gibi. Temiz bir dünya isteyen önce kendisi temiz olmalı." dedi.

Dikkat çeken uyarı: Elektrik panosunun dört bir tarafına astı! 4

(İHA)

Eskişehir
